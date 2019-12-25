В Ленобласти 20 октября ожидается мокрый снег и гололедица

Ночью температура воздуха опустится до 0..-5 градусов.

В Ленобласти в среду, 20 октября, ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Утром и днем, начиная с западных районов, местами пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Во второй половине дня на востоке местами возможно налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 0..-5 градусов, днём воздух прогреется до +1..+6 градусов. На дорогах ночью и утром местами гололедица, местами во второй половине дня на дороге ожидается сложная обстановка.

Фото: МЧС; pixabay