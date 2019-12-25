  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Владимирском округе проводят раскопки исторического мощения
Сегодня, 13:24
155
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Во Владимирском округе проводят раскопки исторического мощения

0 0

Площадь мощения оказалась, по словам очевидцев, уникально большой.

Активисты Центрального района обнаружили историческое мощение при благоустройстве двора на пересечении Остропольского переулка и улицы Печатника Григорьева. Об этом сообщили в Telegram-канала "Владимирский LIVE".

Жители округа предполагают, что мощение относится к дореволюционному периоду. Такое покрытие делали в XVIII - XX веках. 

Во вторник, 19 октября, активисты вместе с сотрудниками муниципалитета и специалистами ВООПИиК приступили к раскопкам. Предстоит определить площадь мощения и его состояние. 

Программа благоустройства "Добрый двор" во Владимирском округе стартовала в начале сентября. Она является инициативой местных властей и жителей. 

Ранее в Петербурге боролись за историческое мощение на улице Марата. 

Фото: Telegram / Владимирский LIVE 

Теги: владимирский округ, историческое мощение, раскопки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии