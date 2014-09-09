Что произошло в Петербурге 19 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 19 июля.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 19 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В доме на проспекте Испытателей ночью сгорела квартира.

Огонь охватил 80 квадратных метров, одна из трех комнат выгорела полностью. Пожар тушили силами 15 спасателей и трех единиц техники. По словам очевидцев, в огне погиб асоциальный хозяин жилья.

Mazda сбила девушку на пешеходном переходе на Кирочной.

ДТП произошло накануне утром. Водитель проигнорировал горожанку, переходящую дорогу по переходу, и наехал прямо на нее. Девушку госпитализировали с переломом шейного отдела. Очевидцы посетовали, что на этом участке автомобилисты часто нарушают ПДД и ездят на высокой скорости.

Петербуржцы пожаловались на пункт вакцинации в ТРК "Гранд Каньон", где отказывали во второй прививке.

Некоторые горожане простояли в очереди почти семь часов. По словам людей, медработники ссылались на заведующую: та якобы установила приоритет для пришедших на первичную вакцинацию. Тем, кому нужно было пройти второй этап, отказывали в прививке. В городском комздраве инцидент пока не комментировали.

Кстати, по словам экспертов, коллективный иммунитет к коронавирусу должен сформироваться в Петербурге к концу этого года.

Петербургские футболисты-любители собирают деньги для попавшего в страшное ДТП товарища. Авария случилась на трассе М-4 "Дон" 14 июля.

Машина 38-летнего Георгия Савченко врезалась в стоящий на крайней полосе самосвал. В результате ДТП на месте погиб четырехлетний сын Савченко, позднее в больнице умерла супруга водителя. Сам футболист и его двухлетняя дочь находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Футболисты призывают помочь семье Савченко рублем.

Георгий Савченко хорошо известен в петербургском массовом (любительском) футболе, он играл сам и организовывал городские турниры.

Мужчина на электросамокате пострадал после ДТП с легковушкой в центре Петербурга.

Авария произошла на одном из перекрестков улицы Восстания: мужчина пытался пересечь дорогу на большой скорости, но зацепился за передний бампер автомобиля. Из-за столкновения с иномаркой самокатчик перевернулся в воздухе и жестко упал лицом на асфальт. Пострадавшего госпитализировали, подробностей о его состоянии пока не появлялось.

МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды во вторник.

Местами 20 июля ожидаются грозы и сильный ветер до 18 м/с. Температура в городе останется сниженной до +25 градусов.

КГИОП закроет историческую аптеку "Петрофарм" на Невском проспекте, 22-24А.

За сохранение аптеки выступал депутат Борис Вишневский, он отправлял в комитет соответствующий запрос. В КГИОПе же не посчитали столетнюю аптеку ценной, а также не стали связывать ее появление с первоначальным функциональным назначением здания. Сам дом признан объектом культурного наследия федерального значения, его построили в середине XVIII века, а аптеку в нем открыли в конце XIX века.

В Петербурге поймали угонщиков чужой "Газели Некст" за 1,5 миллиона рублей.

Хозяин машины заявил в полицию об угоне 13 июля: "Газель" пропала от дома №26 по Ростовской улице в поселка Славянка. Правоохранители возбудили уголовное дело и за неделю разыскали пропажу: фургон находился на Южной улице во Всеволожске. Троих предполагаемых угонщиков задержали, машину вернули владельцу.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Видео: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД