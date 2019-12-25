Власти Петербурга закрывают историческую аптеку на Невском проспекте

В официальном ответе КГИОП указано, что вековой династии аптеки не достаточно, чтобы ее сохранить.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) закрывает историческую аптеку "Петрофарм", расположенную на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Об этом рассказал лидер партии "Яблоко" Борис Вишневский на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Ранее Вишневский отправил запрос в комитет, в котором попросил сохранить знаменитую аптеку в центре Петербурга.

Друзья, городские власти не хотят сохранять знаменитую аптеку на углу Невского и Большой Конюшенной (бывшей ул. Желябова), которая работала там более ста лет, и которую, уверен, знают все. Борис Вишневский, лидер партии "Яблоко"

Дом, расположенный по адресу: Невский проспект, 22-24А, является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в середине XVIII века. Аптеку же относят к концу XIX – началу XX века. Как отметили в КГИОП, её появление не связано с первоначальным функциональным назначением объекта. Однако Вишневский намерен продолжать требовать сохранения аптеки.

Ранее стало известно, что на выборы в Заксобрание выдвигаются три Бориса Вишневских.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"