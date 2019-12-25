Очевидцы: при пожаре в квартире на Испытателей погиб человек

В ночь на 19 июля в Приморском районе Петербурга произошел пожар, который унес жизнь одного человека. Об этом сообщили очевидцы в сети.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть ГУ МЧС по городу в 02:30. В доме №28 на проспекте Испытателей воспламенилась трехкомнатная квартира. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Полностью выгорела комната площадью 12 квадратных метров.
Пожар тушили 15 спасателей и три единицы техники. В 02:57 возгорание удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших уточняются.
В свою очередь очевидцы рассказывают об одном погибшем – жильце квартиры. По словам соседей, он вел асоциальный образ жизни.
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ivan Gordeev
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