На Маршала Казакова горел балкон в новостройке

Жильцы квартиры самостоятельно потушили огонь.

В Красносельском районе Петербурга сегодня, 18 июля, произошел пожар на балконе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Пламя вспыхнуло около 12 часов дня на 11 этаже дома на улице Маршала Казакова. Оно охватило балкон площадью 3 квадратных метра. Жильцы квартиры смело потушили пламя до приезда спасателей. В горящую квартиру прибыли и пожарные в составе 15 человек на трех спецмашинах.

В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Выясняются подробности.

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