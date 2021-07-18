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На Маршала Казакова горел балкон в новостройке

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Жильцы квартиры самостоятельно потушили огонь.

В Красносельском районе Петербурга сегодня, 18 июля, произошел пожар на балконе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Пламя вспыхнуло около 12 часов дня на 11 этаже дома на улице Маршала Казакова. Оно охватило балкон площадью 3 квадратных метра. Жильцы квартиры смело потушили пламя до приезда спасателей. В горящую квартиру прибыли и пожарные в составе 15 человек на трех спецмашинах.

В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Выясняются подробности. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за сухой грозы в Волосово сгорело 5,7 га леса. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горит квартира, пожар на маршала казакова, пожарные спб, спасатели
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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