Из-за сухой грозы в Волосово сгорело 5,7 га леса

Пожар пытаются потушить уже сутки. Трудности вызывает болотистая местность.

В Волосовском районе лесной пожар раскинулся на площади 5,7 га, огонь продолжает распространяться. Причиной тому стала сухая гроза, которая обрушилась на Ленобласть накануне, 16 июля.

Пламя прибыли локализовать сотрудники пожарно-химических станций Волосовского, Ломоносовского и Учебно-опытного лесничеств. На месте работают 40 спасателей и волонтеры. Трудности вызывает труднопроходимая болотистая местность. Техника проехать по заболоченной территории не может. Пеший путь составляет 5 км. До водоема пожарным нужно добираться минимум 1,5 км.

Данный пожар стал самым крупным в Ленобласти этом году.

Ранее на Piter.tv сообщили, что военные и пожарные несколько дней тушили лесной пожар под Сосновым Бором.

Фото: комитет по природным ресурсам