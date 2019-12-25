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Из-за сухой грозы в Волосово сгорело 5,7 га леса
Сегодня, 15:44
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Из-за сухой грозы в Волосово сгорело 5,7 га леса

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Пожар пытаются потушить уже сутки. Трудности вызывает болотистая местность.

В Волосовском районе лесной пожар раскинулся на площади 5,7 га, огонь продолжает распространяться. Причиной тому стала сухая гроза, которая обрушилась на Ленобласть накануне, 16 июля. 

Пламя прибыли локализовать сотрудники пожарно-химических станций Волосовского, Ломоносовского и Учебно-опытного лесничеств. На месте работают 40 спасателей и волонтеры. Трудности вызывает труднопроходимая болотистая местность. Техника проехать по заболоченной территории не может. Пеший путь составляет 5 км. До водоема пожарным нужно добираться минимум 1,5 км. 

Данный пожар стал самым крупным в Ленобласти  этом году. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что военные и пожарные несколько дней тушили лесной пожар под Сосновым Бором.

Фото: комитет по природным ресурсам

Теги: волосовский район, гроза ленобласть, комитет по природным ресурсам, лесные пожары, редкинское лесничество
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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