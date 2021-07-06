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Военные и пожарные второй день тушат лесной пожар под Сосновым Бором

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В районе железнодорожной станции "68 километр" второй день горит лес, а дым препятствует движению автомашин на дорогах.

В Ленинградской области продолжается тушение лесного пожара в районе районе станции "68 километр" железнодорожной ветки Петербург-Калище: борьба с огнем ведется силами пожарных и военных с 5 июля. Сильным дым ухудшает видимость на проходящей через лес трассе, и водители в соцсетях предупреждают друг друга о необходимости проявлять осторожность при движении. 
Пожар начался 5 июля неподалеку от СНТ "Красногорские покосы" в Лебяженском поселении; площадь возгорания составила четыре гектара. Для тушения на место прибыли 10 спасателей и 17 военных, а из техники задействовали пожарный поезд, две автоцистерны и пожарно-химическую станцию. О победе над огнём сообщили в 19 часов.

6 июля в районе пожара очевидцы вновь заметили около 9-10 машин и 30 военных с лопатами. 

Ранее МЧС предупредило жителей Ленобласти о повышении пожароопасности в регионе в связи с возвращением жаркой погоды. 

Видео: ВКонтакте/Мой Сосновый Бор

 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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