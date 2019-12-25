Аномально жаркая погода вернется в Ленобласть с 7 по 9 июля

МЧС опубликовало прогноз о неблагоприятных погодных явлениях на три дня вперед.

МЧС России по Ленинградской области опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, основанное на прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС", и поделилось правилами поведения и рекомендациями для населения. Согласно данным метеорологов, в регион вернется аномальная жара, и повысятся классы пожароопасности.

7 июля по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный - слабый ночью и умеренный днем. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 гр., а днем - от +27 до +32 гр. Атмосферное давление будет повышаться слабо.

8 июля переменная облачность может обернуться кратковременным дождем днем на западе, но температура воздуха повысится на пару градусов: +15...+20 гр. ночью, +27...+32 гр. днем.

9 июля ожидаются кратковременный дождь, грозы. Погода останется жаркой - с отклонением среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7-10 гр.

Классы пожароопасности: 7 июля - 4 класс по всей области, 8 июля - 3 класс по области и 4 класс по Выборгскому, Приозерскому и Кингисеппскому районам, 9 июля - 3 класс по области и 4 класс по Выборгскому, Приозерскому, Кингисеппскому, Всеволожскому, Тихвинскому районам.

О похожих неблагоприятных погодных условиях МЧС предупредило и жителей Петербурга.

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