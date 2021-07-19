В Петербурге задержали угонщиков "Газели Некст" за 1,5 млн рублей

Машину вернули владельцу.

В прошлый вторник, 13 июля, в полицию Петербурга поступило сообщение об угоне. Заявитель, 48-летний житель поселка Славянка, рассказал, что от дома №26 по улице Ростовской неизвестный похитил "Газель Некст", стоимостью 1 583 000 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"), передает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. Накануне, 18 июля, проводя оперативно-розыскные мероприятия, выяснилось, что автомобиль находится у дома №6 по Южной улице во Всеволожске. Там задержали трех мужчин в возрасте от 26 до 39 лет. Пропажу вернули владельцу.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области