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За сбитого на Добролюбова ветерана водителю ограничили свободу и обязали выплатить компенсацию
Сегодня, 11:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За сбитого на Добролюбова ветерана водителю ограничили свободу и обязали выплатить компенсацию

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Петербуржец сбил 95-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Суд вынес приговор по делу о ДТП с пешеходом, произошедшем в Петроградском районе Петербурга в конце 2019 года. Под колесами автомобиля серьезно пострадал ветеран.

По данным пресс-служба прокуратуры авария произошла днем 25 декабря на проспекте Добролюбова. Петербуржец сбил 95-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Пожилой мужчина получил тяжелые травмы.

Суд признал водителя виновным и приговорил к 1,5 года ограничения свободы с лишением прав на 1 год. Также водитель должен выплатить 350 тысяч рублей компенсации пострадавшему.

На прошлой неделе в Ломоносове пожилой скутерист сбил 2-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv

Теги: авария на пешеходном переходе, добролюбова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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