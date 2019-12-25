В Ломоносове пожилой скутерист сбил 2-летнего мальчика

Ребенок получил травмы головы, ссадины и ушибы.

Вечером 14 июля в полицию Петербурга поступила информация о ДТП на Еленинской улице в Ломоносове. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, в результате происшествия пострадал 2-летний мальчик.

В сообщении говорилось, что в 21:20 59-летний мужчина на скутере наехал на маленького ребенка, который переходил дорогу вместе с матерью. Малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее на КАД грузовик сбил мужчину, который менял своей машине колесо.

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