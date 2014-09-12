На КАД грузовик сбил мужчину, который менял своей машине колесо

Пострадавший получил многочисленные травмы и переломы, потерял много крови.

Утром 13 июля на внутреннем кольце КАД произошло ДТП, в результате которого сильно пострадал мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Телефонограмма из больницы поступила в полицию около восьми часов утра 13 июля. В ней говорилось, что в 05:17 медики скорой доставили 34-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии.

Оказалось, что автомобилист остановился у съезда с КАД на проспект Культуры, чтобы поменять своей машине колесо. В этот момент его сбил грузовик.

В результате пострадавший получил многочисленные травмы и переломы, потерял много крови. Его поместили в шоковую операционную.

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Фото: Piter.TV