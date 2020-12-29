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На Добролюбова школьница выпала с общего балкона

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Девочка выпала с 24 этажа многоэтажки.

В Петербурге школьница выпала с общего балкона на улице Добролюбова. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 декабря в 09:06 поступило сообщение от женщины об обнаружении трупа несовершеннолетней. После падения с общего балкона 24 этажа дома 2 по улице Добровольцев обнаружен труп 14-летней ученицы 6 класса. Обстоятельства устанавливаются.

Со слов матери, ее дочь ранее неоднократно высказывала суицидальные намерения. Девочка на учете в ПНД не состояла, но обращалась к частному психиатру. Погибшая жила с мамой, отчимом и 5-летней сестрой.

В начале января женщина разбилась, упав с 14 этажа общежития на Ленской улице.

Видео: Piter.tv

Теги: добролюбова, падение, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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