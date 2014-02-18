Появились подробности аварии на перекрестке Кузнецова и Ленинского

Пожарные следовали по заявке на Ленинский проспект, в районе дома №74 горел автомобиль.

Около 17:40 в среду, 3 февраля, на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова следовавшая пожарная машина с включенными спецсигналами сбила пешехода на регулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате ДТП пострадала 72-летняя петербурженка. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Главное управление начало проверку, обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.

Отмечается, что спасатели ехали на вызов на Ленинский проспект: в районе дома №74 горел автомобиль.

Ранее мы писали, что пожарный автомобиль сбил бабушку на перекрёстке Кузнецова и Ленинского.

Видео: Piter.TV