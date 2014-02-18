Пожарный автомобиль сбил бабушку на перекрёстке Кузнецова и Ленинского

У автомобиля были включены спецсигналы, однако бабушка не успела отбежать.

Ближе к вечеру в среду, 3 февраля, на перекрестке Кузнецова и Ленинского проспектов произошла авария с участием пожарной машины.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как пешеходы начали переходить на "зеленый" свет по переходу в тот момент, когда пожарная машина со включенными спецсигналами на большой скорости двигалась вперед. Молодые петербуржцы успели отскочить, а пожилая женщина ускорилась, видимо подумав, что успеет перебежать. В каком состоянии находится пенсионерка, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в ДТП с автобусом на Приморском шоссе погиб человек.

Видео: Piter.TV