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Сегодня, 17:27
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В ДТП с автобусом на Приморском шоссе погиб человек

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Полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Маршрутное такси перевернулось на Приморском шоссе и вылетело с проезжей части. По информации пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, один человек погиб.

ДТП произошло 3 февраля в 21:45 под Солнечным. Очевидцы сообщил о том, что автобус вылетел на встречную полосу. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один скончался.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Петрозаводском шоссе произошло массовое ДТП с участием автобуса. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: автобус, встречное движение, дтп
Категории: Происшествия, ДТП, Лента новостей, Новости СПб,

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Горичева Ирина
Сегодня 17:52

Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!

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