В ДТП с автобусом на Приморском шоссе погиб человек

Полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Маршрутное такси перевернулось на Приморском шоссе и вылетело с проезжей части. По информации пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, один человек погиб.

ДТП произошло 3 февраля в 21:45 под Солнечным. Очевидцы сообщил о том, что автобус вылетел на встречную полосу. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один скончался.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Петрозаводском шоссе произошло массовое ДТП с участием автобуса.

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