На Петрозаводском шоссе произошло массовое ДТП с участием автобуса

Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

Утром 3-го февраля в Колпинском районе произошло столкновения автобуса с тремя легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек, узнал Piter.TV от источника.

Транспортные средства столкнулись в 9-м часу на Петрозаводском шоссе. Участниками аварии стали автобус №115, "Шевроле", "Ауди" и "Додж". Автобус двигался без пассажиров.

По предварительным данным, пострадал 33-летний мужчина. Он отказался от госпитализации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нетрезвый водитель въехал в магазин на Загородном проспекте.

Фото: vk.com/spb_today