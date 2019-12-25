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На Петрозаводском шоссе произошло массовое ДТП с участием автобуса
Сегодня, 10:39
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nadezhda_sib

На Петрозаводском шоссе произошло массовое ДТП с участием автобуса

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Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

Утром 3-го февраля в Колпинском районе произошло столкновения автобуса с тремя легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек, узнал Piter.TV от источника.

Транспортные средства столкнулись в 9-м часу на Петрозаводском шоссе. Участниками аварии стали автобус №115, "Шевроле", "Ауди" и "Додж". Автобус двигался без пассажиров. 

По предварительным данным, пострадал 33-летний мужчина. Он отказался от госпитализации. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нетрезвый водитель въехал в магазин на Загородном проспекте. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: автобус, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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