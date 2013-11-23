Нетрезвый водитель въехал в магазин на Загородном проспекте

Иномарка едва не зацепила прохожих на тротуаре.

Вечером во вторник, 2 февраля, пьяный водитель врезался в магазин на Загородном проспекте. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах с камер видеонаблюдения, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как кроссовер не сбавляя скорости и не меняя траектории по прямой движется прямо в здание, врезается в дверь магазина, от удара разворачивается и едва не сбивает прохожих. Как стало известно позже, за рулем находился нетрезвый водитель. В каком состоянии он находится, пока неизвестно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что суд не смягчил наказание виновнику смертельной аварии на ЗСД.

Видео: Piter.TV