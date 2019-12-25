Суд не смягчил наказание виновнику смертельной аварии на ЗСД

Водитель Scania признан виновным в аварии и сопутствующей гибели восьми человек в 2018 году.

Во вторник, 2 февраля, петербургский суд рассмотрел апелляцию адвокатов водителя Scania, который признан виновным в смертельной аварии на ЗСД в 2018 году. Наказание смягчать не стали. Об этом сообщили "Невские новости".

Вечером 27 октября 2018 года на участке по направлению к посёлку Белоостров в Выборгском районе водитель корости порядка 80 км/ч он врезался в идущий впереди него Iveco. Фуру отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с микроавтобусом, который сразу загорелся. Водитель и семь пассажиров автобуса скончались на месте от полученных травм.

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Фото: Piter.TV