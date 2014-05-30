Суд арестовал еще одного участника митинга 31 января

31-летнего архангелогородца обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

Во вторник, 2 февраля, Октябрьский районный суд принял решение об аресте 31-летнего уроженца Архангельской области, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Следствие установило, что днем в прошлое воскресенье, 31 января, подозреваемой нанес несколько ударов в область туловища командира отделения мобильного взвода № 1 на Сенной площади во время несанкционированного митинга. После этого он со спины напал на командира отдельного батальона ППСП УМВД по Адмиралтейскому району. По словам стороны обвинения, злоумышленник своим поведением причинил физическую боль и моральный вред сотрудникам полиции.

Мужчину задержали накануне, 1 февраля. Он признал вину и пробудет под арестом до 30 марта.

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Фото: Piter.TV