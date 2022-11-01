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Водитель Chery Tiggo сбил пятиклассника на улице Восстания
Сегодня, 16:24
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Водитель Chery Tiggo сбил пятиклассника на улице Восстания

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Мальчик переходил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Водитель Chery Tiggo сбил пятиклассника на улице Восстания в Центральном районе Санкт-Петербурга. Проводится проверка по факту произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всё проишло вечером 27 сентября дома 20 по улице Восстания. 53-летний водитель Chery Tiggo в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на перебегавшего проезжую часть 11-летнего мальчика. 

Пострадавший госпитализирован с различными травмами в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция поймала 53-летнего мужчину в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, который 10 лет назад похитил ребёнка у своей жены. 

Фото: Piter.TV

Теги: авария на пешеходном переходе, дтп на восстания, улица восстания
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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