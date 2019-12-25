Петербургские футболисты собирают деньги семье товарища после смертельного ДТП на трассе М-4 "Дон"

В ДТП погибли его супруга и 4-летний сын. За жизнь мужчины и его 2-летней дочери борются врачи.

Петербургские футболисты-любители собирают денежные средства для семьи товарища, который попал в страшное ДТП на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области.

Как рассказали Piter.TV близкие семьи, 38-летний Георгий Савченко попал в аварию ранним утром 14 июля. Трагедия произошла на 905-м километре трассы М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области.

По предварительным данным регионального ГИБДД, Георгий, находясь за рулем Lada Vesta, врезался в стоящий на крайней полосе самосвал Shacman (Shaanxi).

В автомобиле также находились его жена и двое детей. На месте аварии скончался 4-летний мальчик, который сидел в детском удерживающем устройстве на заднем сидении справа. Позднее в больнице скончалась жена Георгия. По данным на 18 июля, Георгий и его 2-летняя дочь находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Георгий Савченко окончил кафедру теории и методики футбола факультета летних олимпийских видов спорта НГУ им. Лесгафта. Его хорошо знают в петербургском массовом (любительском) футболе. Мужчина играл сам и занимался организацией турниров.

В этот же день на трассе "Скандинавия" в результате ДТП с грузовиком погибли двое человек.

Фото: ВКонтакте / Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону