При столкновении грузовика и легковушки под Ростовом погиб ребенок

Пострадали три человека.

При столкновении грузовика и легковушки в Каменском районе Ростовской области на трассе М-4 "Дон" погиб ребенок. Об этом рассказали представители пресс-службы ГИБДД по региону. В правоохранительных органах уточнили, что пострадавшими считаются еще три человека. Это водитель автомобиля 1983-го года рождения и два его пассажира (женщина 1990 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2019 года рождения).

Известно, что транспортные средства ударились на проезжей части утром 14 июля на 905-ом километре дороги. Водитель, находившийся за рулем Lada Vesta врезался в грузовик Shacman Shaanxi.

В результате ДТП погиб пассажир Lada - мальчик 2017 года рождения, который находился на заднем сидении в детском кресле. пресс-служба ГИБДД по региону

В МВД объяснили, что в момент ДТП по трассе ехала семья из Петербурга. Туристы направлялись в Краснодарский край. По факту ДТП ведется проверка.

На трассе А-180 машина сбила 17-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Фото: 1Rnd.ru - Ростов-на-Дону - Новости - Афиша