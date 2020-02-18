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На трассе А-180 машина сбила 17-летнюю девочку на пешеходном переходе
Сегодня, 10:34
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На трассе А-180 машина сбила 17-летнюю девочку на пешеходном переходе

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Школьница попала под машину на трассе "Нарва".

13 июля около шести часов вечера в Кингисеппском районе Ленинградской области 17-летняя девочка была сбита автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел на 128 километре автомагистрали А-180 "Нарва". 

Источники Piter.TV в ГИБДД сообщают, что за рулем автомобиля, Kia Carnival, находился 66-летний пенсионер. Ребенок был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Алкоголя в крови водителя обнаружено не было. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции. 

Еще один наезд на пешехода на "зебре" произошел накануне в Песочном.  

Фото: Pixabay

Теги: а-180, дтп на пешеходном переходе, несовершеннолетняя сбита машиной, сбила машина, трасса нарва
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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