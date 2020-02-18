На трассе А-180 машина сбила 17-летнюю девочку на пешеходном переходе

Школьница попала под машину на трассе "Нарва".

13 июля около шести часов вечера в Кингисеппском районе Ленинградской области 17-летняя девочка была сбита автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел на 128 километре автомагистрали А-180 "Нарва".

Источники Piter.TV в ГИБДД сообщают, что за рулем автомобиля, Kia Carnival, находился 66-летний пенсионер. Ребенок был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Алкоголя в крови водителя обнаружено не было.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Еще один наезд на пешехода на "зебре" произошел накануне в Песочном.

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