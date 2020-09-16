В Песочном водитель автобуса на "зебре" наехал на пешехода

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.

Во вторник, 13 июля, около 16:40 у дома №83 на Ленинградской улице в поселке Песочный водитель автобуса на "зебре" наехал на 19-летнего пешехода. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, предоставленных источником, можно увидеть, что наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Стоит отметить, что петербуржец видел автобус, как и водитель увидел пешехода. В результате аварии петербуржец попал под транспорт.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что молодой человек получил травмы средней степени тяжести. В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее на Торжковской улице петербурженка на Mini Cooper сбила мотоциклиста.

Видео: Piter.tv