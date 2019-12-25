На трассе "Нарва" водитель "Газели" врезался в дерево и погиб

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии на трассе "Нарва", сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром 13 мая на 129-м километре автодороги в Кингисеппском районе 58-летний водитель "Газели" по неизвестной причине съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия.
Все обстоятельства и детали ДТП выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что "легковушка" столкнулась с такси на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш. В районе аварии работали медики скорой помощи, сведения о возможных пострадавших уточняются.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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