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На трассе "Нарва" водитель "Газели" врезался в дерево и погиб
Сегодня, 15:23
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На трассе "Нарва" водитель "Газели" врезался в дерево и погиб

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Мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии на трассе "Нарва", сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 13 мая на 129-м километре автодороги в Кингисеппском районе 58-летний водитель "Газели" по неизвестной причине съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия. 

Все обстоятельства и детали ДТП выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что "легковушка" столкнулась с такси на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш. В районе аварии работали медики скорой помощи, сведения о возможных пострадавших уточняются.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: смертельное дтп, трасса нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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