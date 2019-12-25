Ночью 6 марта на несколько часов полностью перекроют участок на трассе "Нарва"

На участке будет производиться монтаж пролётного строения эстакады технологических трубопроводов.

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-180 "Нарва" Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой (направление на д. Лужицы) будет полностью перекрыто движение 6 марта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с производством работ по монтажу пролётного строения эстакады технологических трубопроводов в период с 01:00 до 3:30 6 марта будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта в обоих направлениях одновременно.

Работы будут производиться на 2-ом километре участка дороги "направление на д. Лужицы" входящего в состав федеральной трассы А-180 "Нарва", проходящего в границах Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

Схемы: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"