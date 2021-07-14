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На трассе "Скандинавия" в результате ДТП с грузовиком погибли двое человек

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В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.

В среду, 14 июля, около 16 часов на 110 км автодороги "Скандинавия" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла с участием легковушки и грузовика. Известно, что 64-летний водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате столкновения водитель и пассажирка кроссовера скончались на месте аварии.

Ранее мы писали, что на трассе А-180 машина сбила 17-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: дтп, скандинавия, смерть
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Максимова Зоя
Сегодня 21:56

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