На трассе "Скандинавия" в результате ДТП с грузовиком погибли двое человек

В среду, 14 июля, около 16 часов на 110 км автодороги "Скандинавия" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла с участием легковушки и грузовика. Известно, что 64-летний водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате столкновения водитель и пассажирка кроссовера скончались на месте аварии.
Ранее мы писали, что на трассе А-180 машина сбила 17-летнюю девочку на пешеходном переходе.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- http://lingen.ru/y3tju