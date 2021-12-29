Что произошло в Петербурге 17 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 17 января.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 17 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Прокуратура начала проверку сообщений петербуржцев о травмировании при падении на гололеде.

Проверяются жалобы горожан, написанные в интернете. Люди по-прежнему жалуются на скользкие тротуары, неубранные снежные кучи и сосульки. Травматологические отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе полностью загружены, в день "зимние" травмы получают от 30 до 50 человек. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства при обработке дорог.

Петербурженка получила 215 тысяч рублей за травмы из-за падения на обледенелой лестнице.

Женщина упала на лестнице гипермаркета, получила закрытую черепно-мозговую травму и два перелома. С компании-виновника взыскали компенсацию морального вреда, но деньги были выплачены только после действий судебных приставов.

К слову, худшая ситуация с зимней уборкой остается в Центральном и Невском районах города, заявили в Жилищном комитете. Власти отчитываются, что дворы и подходы к парадным продолжают чистить и посыпать песком.

Житель Софийской улицы выстрелил в лицо иностранцу.

Мужчины повздорили на улице ночью 16 января, причина конфликта пока неизвестна. Петербуржец выстрелил в щеку гражданину Туркменистана и скрылся в своем подъезде. Пострадавшего госпитализировали, подозреваемого задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело.

Петербуржцев предупредили о мошенниках, продающих "красивые" свадебные даты.

Соответствующее сообщение опубликовал комитет по делам ЗАГСа. Чиновники отметили, что ЗАГСы не продают время и даты регистраций и не занимаются никакой коммерческой деятельностью, а подобные продавцы являются мошенниками. Цена на красивую дату во дворце бракосочетания от аферистов доходит до 1 млн рублей.

Сотрудников Балтийского завода предупредили о входе только по QR-коду.

Работники спрогнозировали очереди у проходной и стычки с охраной. Начальство решило пускать на предприятие только привитых или переболевших ковидом сотрудников и издало соответствующий приказ. Людям без QR-кода заблокировали вход на предприятие, некоторые сотрудники ушли в отпуск из-за введенных правил.

В результате аварии на КАД госпитализированы два человека.

ДТП произошло около полуночи накануне, на 55-м километре КАД. "Фольксваген" резко наехал на два ограждение и столкнулся с "Ман". Почему водитель иномарки потерял управление, пока неясно. Пострадали 26-летняя девушка и 5-летний ребенок, сидевшие на пассажирских сиденьях легковушки. Обстоятельства ДТП выясняются.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Подслушано "Балтийский завод"

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО