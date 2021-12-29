В результате аварии на КАД госпитализированы два человека

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Накануне около 23 часов на 55 км КАД 44-летний водитель "Фольксваген Поло" двигался от Мурманского шоссе в сторону Октябрьской набережной, резко наехал на ограждение, после чего наехал на другое ограждение и столкнулся с "Ман TGS" под управлением 26-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Почему водитель потерял управление, неясно. Однако в результате аварии пострадали два пассажира "Поло" – 5-летний ребенок и 26-летняя девушка, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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Фото: Piter.tv