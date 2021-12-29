Петербуржцев предупредили о мошенниках, продающих "красивые" свадебные даты

Горожанам напомнили, что ЗАГСы не занимаются коммерческой деятельностью и не продают время и даты регистраций.

Петербургский Комитет по делам ЗАГСа предупредил горожан, желающих пожениться, о мошенниках. Злоумышленники за большие суммы продают "красивые" свадебные даты. Об этом сообщается на сайте Комитета "ВКонтакте".

Так, в сети появились предложения о продаже даты 02.02.2022 во дворцах бракосочетания в Пушкине и на Английской набережной. Цена вопроса – 500 тысяч и 1 млн рублей соответственно.

Горожанам напомнили, что ЗАГСы не занимаются коммерческой деятельностью и не продают время и даты регистраций. Влюбленным порекомендовали не связываться с такими продавцами, чтобы не стать жертвами мошенников.

Ранее мы писали, что стражи порядка разыскивают в Петербурге мошенника, который уговорил пенсионерку перевести ему на счет свыше 4 млн рублей.

Фото: pexels.com