Стражи порядка разыскивают в Петербурге мошенника, который уговорил пенсионерку перевести ему на счет свыше 4 млн рублей

Аферист звонил пожилой женщине с разных номеров.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который обманул бабушку на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-лужбе ГУ МВД по региону в субботу, 15 января.

Мошенник представился пенсионерке сотрудником банка. В течение двух дней он убеждал жертву перевести на определенный счет средства, чтобы накопления пожилой женщины были в безопасности. После того, как собеседница отправила деньги незнакомцу, тот перестал отвечать на звонки. Ущерб составил более 4 млн рублей.

Сотрудникии правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпино незнакомец отправлял 13-летней школьнице интимные фотографии.

Фото: Pexels