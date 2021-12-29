  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, в каких районах Петербурга хуже всего борются с наледью во дворах
Сегодня, 9:08
124
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, в каких районах Петербурга хуже всего борются с наледью во дворах

0 0

Администрациям районов дали наказание активнее взаимодействовать с управляющими организациями.

Лидерами по количеству нарушений порядка зимней уборкой дворов стали Центральный и Невский районы. Об этом накануне сообщила пресс-служба Жилищного комитета в своей группе в "ВКонтакте".

За выходные были полностью убраны почти 1900 дворов. Коммунальщики посыпали  песком 11,5 тысяч дворов. 

Администрациям районов дано указание усилить взаимодействие с управляющими компаниями, уделив особое внимание именно обработке противогололедными материалами дворов.

пресс-служба Жилищного комитета. 

Из-за погодных условий основные силы сейчас направлены на обработку подходов к парадным, контейнерных площадкок, пешеходных дороженк, внутриквартальных проездов и дворовых территорий от гололеда. 

Ранее Piter.TV писал о том, что в Коломне прошла акция "Пропесочка".

Фото: ВКонтакте / Жилищный комитет

Теги: гололёд, жилищный комитет, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии