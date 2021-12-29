Стало известно, в каких районах Петербурга хуже всего борются с наледью во дворах

Администрациям районов дали наказание активнее взаимодействовать с управляющими организациями.

Лидерами по количеству нарушений порядка зимней уборкой дворов стали Центральный и Невский районы. Об этом накануне сообщила пресс-служба Жилищного комитета в своей группе в "ВКонтакте".

За выходные были полностью убраны почти 1900 дворов. Коммунальщики посыпали песком 11,5 тысяч дворов.

Администрациям районов дано указание усилить взаимодействие с управляющими компаниями, уделив особое внимание именно обработке противогололедными материалами дворов. пресс-служба Жилищного комитета.

Из-за погодных условий основные силы сейчас направлены на обработку подходов к парадным, контейнерных площадкок, пешеходных дороженк, внутриквартальных проездов и дворовых территорий от гололеда.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Коломне прошла акция "Пропесочка".

Фото: ВКонтакте / Жилищный комитет