В Коломне сегодня до 15 дня раздают песок борцам с гололедом

Горожанам предлагают забрать песок и раскидать его по тротуарам в своих районах.

В Коломне сегодня, 16 января, с 12 до 15 часов дня проводится акция "Пропесочка". Жителям Петербурга раздают песок, чтобы те раскидали его в своих районах. Об этом сообщили в Instagram на аккаунте kolomna_neighborhood.

Как указали организаторы акции, получить его можно в Дровяном переулке, 3-5. Жителям предлагают брать с собой ведра и мешки. Можно приехать за песком и на машине. Главное условие - разбросать его в своем районе и прислать фотографии организаторам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в НИИ Джанелидзе образовалась огромная очередь в приемном покое. Почти ожидающие - пациенты отделения травматологии.

Фото: Инстаграм / kolomna_neighborhood