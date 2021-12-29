Сотрудников Балтийского завода предупредили о входе только по QR-коду

У проходной дежурит полиция и начальники цехов.

Сотрудники Балтийского завода предупредили о возможных стычках с охраной из-за введения QR-кодов. Работники прогнозируют очереди у проходной, сообщение от них поступило в Piter.TV.

Пускать на предприятие на Косой линии со вчерашнего дня обещали только при наличии справки о вакцинации или перенесенном заболевании. На заводе издали соответствующий приказ, а затем повесили объявление на входе. Людям без QR-кода собираются заблокировать вход. Некоторые непривитые ушли в отпуск из-за новых правил.

По последней информации, опубликованной в группе "Подслушано "Балтийский завод" в ВКонтакте, проблем на входе не возникло. При этой у проходной дежурят полицейские.

В 5:30 утра прошёл спокойно, народу еще не было, кюкод никто не требовал... Единственное, что было, то это конструкция перед проходной, заставляющая делать зигзаги как перед входом на Арену. написал Денис.

Тех, кого не пустят, будут писать заявления в полицию и звонить руководству.

Фото: Подслушано "Балтийский завод"