Что произошло в Петербурге 17 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события субботы, 17 июля.

Что произошло в Петербурге в субботу, 17 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге могут продлить время работы пунктов вакцинации до 22.00.

Инициативу выдвинул врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. По мнению медика, не все горожане, работающие допоздна, успевают сделать прививку. В комздраве идею Шункова, однако, пока не рассматривают. Сейчас в городе работают 146 пунктов вакцинации.

На пересечении Софийской улицы и проспекта Славы жестко столкнулись две иномарки.

ДТП произошло накануне вечером. Одна из машин вылетела на встречную полосу на красный сигнал светофора, где ударила другой автомобиль. Из-за столкновения машина перевернулась, а водитель вылетел с сиденья на газон рядом. Прохожие до приезда скорой держали перевернутую иномарку на весу, чтобы зажатого пассажира не придавило сильнее. Медики госпитализировали трех человек.

Еще одно ДТП случилось на Московском проспекте: там 17-летний школьник попал под машину.

Подросток перебегал дорогу в неположенном месте, пытаясь убежать от патрульных, а водитель "Форд Фокуса" не успел среагировать на внезапного пешехода. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом большеберцовой кости.

Жители Калининского района и инспекторы ЦБК возмущены плохой уборкой улиц.

Самыми грязными местами горожане считают Свердловскую набережную, улицы Верности и Руставели. Недовольны местные и чистотой проспекта Науки, Ключевой и Замшиной улиц, площади Калинина. Известно, что глава комблага взял ситуацию на личный контроль и пообещал организовать рейды по грязным улицам.

На Большой Горской улице в Сестрорецке сгорел двухэтажный дом.

Несчастье произошло в третьем часу ночи. Пламя охватило два этажа дома, огнеборцы тушили пожар более пяти часов, сохранялся риск перебрасывания огня на деревья рядом. К счастью, здание оказалось нежилым и неэксплуатируемым, поэтому никто не пострадал. Деревья удалось защитить от огня.

Власти решили демонтировать старинные флигели Воронцовского дворца на Садовой улице.

КГИОП постановил, что флигели пришли в аварийное состояние. Однако в заключении эксперта не сообщается о целях демонтажа и истории построек, флигели обладают исторической ценностью, но не охраняются государством. Градозащитники потребовали отправить акт на доработку и высказались категорически против демонтажа.

На Дунайском проспекте байкер пострадал во время ДТП с каршерингом.

Авария случилась утром: мотоцикл и арендованный автомобиль не поделили дорогу рядом со Среднерогатской улицей. В результате столкновения двух транспортных средств байкер слетел с мотоцикла и получил серьезные травмы при падении. Его госпитализировали в больницу на Костюшко. Ведется проверка по факту ДТП.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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