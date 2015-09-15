На Дунайском проспекте байкер пострадал во время ДТП с каршерингом

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу на Костюшко.

В субботу, 17 июля, мотоцикл Honda и каршеринговый автомобиль не смогли поделить дорогу в Московском районе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Рядом со Среднерогатской на дунайском проспекте два транспортных средства столкнулись. От удара байкер отлетел в сторону. Он получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу на Костюшко.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении Обводного канала и Рыбинской улицы легковушка задела мотоцикл.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург