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На Дунайском проспекте байкер пострадал во время ДТП с каршерингом
Сегодня, 14:13
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На Дунайском проспекте байкер пострадал во время ДТП с каршерингом

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Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу на Костюшко.

В субботу, 17 июля, мотоцикл Honda и каршеринговый автомобиль не смогли поделить дорогу в Московском районе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Рядом со Среднерогатской на дунайском проспекте два транспортных средства столкнулись. От удара байкер отлетел в сторону. Он получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу на Костюшко. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении Обводного канала и Рыбинской улицы легковушка задела мотоцикл.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: аварии в московском районе, дтп на дунайском проспекте, каршеринг и мотоцикл
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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