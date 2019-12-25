Жители Калининского района жалуются на плохую уборку улиц

Район стал антилидером по качеству уборки.

Калининский район стал лидером по числу жалоб на плохое качество уборки дорог и тротуаров. Местные жители и инспекторы ЦКБ возмущены работой обслуживающих компаний. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко на своей странице во "ВКонтакте".

Самыми грязными местами, исходя из жалоб, считаются Свердловская набережная, улица Верности и улица Руставели. Замечания есть и по поводу уборки на проспекте Науки, улиц Замшиной и Ключевой. Не устраивает горожан и чистота площади Калинина.

Председатель комитета по благоустройству города возьмет ситуацию на личный контроль. Он организует рейды по главным магистралям Калининского района.

Меньше всего нареканий получили Курортный, Петродворцовый и Кировский районы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что волонтеры провели субботник на территории особняка Лесснера.

Фото: Pexels (Anna Shvets)