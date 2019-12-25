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Жители Калининского района жалуются на плохую уборку улиц
Сегодня, 13:02
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Жители Калининского района жалуются на плохую уборку улиц

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Район стал антилидером по качеству уборки.

Калининский район стал лидером по числу жалоб на плохое качество уборки дорог и тротуаров. Местные жители и инспекторы ЦКБ возмущены работой обслуживающих компаний. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко на своей странице во "ВКонтакте".

Самыми грязными местами, исходя из жалоб, считаются Свердловская набережная, улица Верности и улица Руставели. Замечания есть и по поводу уборки  на проспекте Науки, улиц Замшиной и Ключевой. Не устраивает горожан и чистота площади Калинина. 

Председатель комитета по благоустройству города возьмет ситуацию на личный контроль. Он организует рейды по главным магистралям Калининского района. 

Меньше всего нареканий получили Курортный, Петродворцовый и Кировский районы. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что волонтеры провели субботник на территории особняка Лесснера. 

Фото: Pexels (Anna Shvets)

Теги: дворники, уборка улиц, управляющая компания
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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