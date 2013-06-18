Волонтеры провели субботник на территории особняка Лесснера. Как это было

Около 70 добровольцев расчищали от мусора историческое здание и участок вокруг.

Субботник — инициатива Волонтерского кампуса по сохранению и изучению памятников деревянной архитектуры Санкт-Петербурга.

Быстро набралось целое пухто, сейчас уже второй заканчивается. Думаю, территория приобрела вид более-менее пристойный. Но еще нужно не один раз здесь поработать. Ирина Смирнова, волонтер

Уборка проводится в целях снижения риска пожаров, а также для того, чтобы в здании провести обмеры, которые можно будет использовать при реставрации.

"Дача Лесснера" находится на Суздальских озерах, где сейчас располагается станция метро "Озерки". В этом районе некогда было много дач петербургской интеллигенции. Дача – деревянный особняк 1890 года постройки. В 1992 году его включили в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.

После уборки Дачу промышленника Густава Лесснера законсервируют. Так здание будет проще сохранить, пока не решится его дальнейшая судьба.

Единственное: желание, чтобы все эти особняки и дачи как-то принимали людей. Чтобы музеи, дома творчества сделали. Чтобы они жили. Чтобы люди могли приходить. Потому что такая вязь деревянная, красота поднимает душу, что такая архитектура красивая была. Алла Кузьмичева Алла и Татьяна Александрова, волонтеры.

В 2021 году волонтеры проведут акции в Финской усадьбе Заеца в Зеленогорске, на Даче в посеке Левашово и в других исторически важных точках.

Видео: Piter.tv / Екатерина Скребцова, Анна Мурдасова