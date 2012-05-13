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Более 70 волонтеров очистили от мусора участок дачного особняка Лесснера
Вчера, 21:09
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более 70 волонтеров очистили от мусора участок дачного особняка Лесснера

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Уборка проводится в целях снижения риска пожаров, а также для того, чтобы в здании провести обмеры, которые можно будет использовать при реставрации.

В субботу, 10 июля, более 70 волонтеров очистили от мусора участок дачного особняка Лесснера. Об этом сообщил телеканал "Санкт- Петербург".

В Петербурге проходит первая волонтерская суббота, где  добровольцы очищают участок от листьев и мусора, выносят из особняка старую сломанную мебель, оторванные куски обоев. Председатель КГИОП Сергей Макаров отмечает, что в городе "немного памятников деревянного зодчества. Мало, конечно. У нас 9 тысяч памятников. Из них маленький процент — деревянные. Их важно сохранить, важно вернуть эту моду жить в деревянном доме".

Уборка проводится в целях снижения риска пожаров, а также для того, чтобы в здании провести обмеры, которые можно будет использовать при реставрации.

"Дача Лесснера" находится на Суздальских озерах, где сейчас располагается станция метро "Озерки". В этом районе некогда было много дач петербургской интеллигенции. 

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге нашли скульптора Венеры Коломенской.

Фото: Вконтакте / "Новоорловский" ЮИТ // Дольщики и жильцы 

Теги: волонтеры, дача лесснера, уборка территории
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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