Уборка проводится в целях снижения риска пожаров, а также для того, чтобы в здании провести обмеры, которые можно будет использовать при реставрации.

В субботу, 10 июля, более 70 волонтеров очистили от мусора участок дачного особняка Лесснера. Об этом сообщил телеканал "Санкт- Петербург".

В Петербурге проходит первая волонтерская суббота, где добровольцы очищают участок от листьев и мусора, выносят из особняка старую сломанную мебель, оторванные куски обоев. Председатель КГИОП Сергей Макаров отмечает, что в городе "немного памятников деревянного зодчества. Мало, конечно. У нас 9 тысяч памятников. Из них маленький процент — деревянные. Их важно сохранить, важно вернуть эту моду жить в деревянном доме".

Уборка проводится в целях снижения риска пожаров, а также для того, чтобы в здании провести обмеры, которые можно будет использовать при реставрации.

"Дача Лесснера" находится на Суздальских озерах, где сейчас располагается станция метро "Озерки". В этом районе некогда было много дач петербургской интеллигенции.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге нашли скульптора Венеры Коломенской.

Фото: Вконтакте / "Новоорловский" ЮИТ // Дольщики и жильцы