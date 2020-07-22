В Петербурге нашли скульптора Венеры Коломенской

В субботу, 10 июля, стало известно, что участники сообщества "Добрососедство Коломны" нашли скульптора и прототип статуи Венеры Коломенской. Об этом они рассказали в Instagram на странице "Добрососедство Коломны".
Статуя расположена в Дровяном переулке и любима петербуржцами: жители постоянно переодевают её в разную одежду. Сейчас активисты не раскрывают имени скульптора, однако утверждают, что он еще жив.
Друзья, сядьте, если стоите, у нас для вас сногсшибательные новости.
МЫ НАШЛИ СКУЛЬПТОРА ВЕНЕРЫ КОЛОМЕНСКОЙ.
А с фотографии на вас смотрит Ольга Александровна, его мама и та, чей образ вдохновил автора на создание Венеры…,
- написали авторы страницы "Добрососедство Коломны".
Напомним, что в начале июня статую отвезли на реставрацию. Скульптура пришла в негодность: лицо и руки утрачены и восстановлены с помощью пластилина, краска облупилась. Более того объект хотели снести, так как один из жителей города обратился с такой просьбой на портал "Наш Санкт-Петербург".
Ранее Piter.tv писал, что на фасаде здания Гостиного Двора петербуржцы заметили голову Эйнштейна.
Фото: Instagram / kolomna_neighborhood, Telegram / kolomna_neighborhood
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