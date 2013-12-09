На фасаде здания Гостиного Двора петербуржцы заметили голову Эйнштейна

На фасаде здания Гостиного Двора петербуржцы заметили голову Альберта Эйнштейна. Жители Центрального района Петербурга поделились фотографиями памятника в социальных сетях.
Вот так сюрприз! На фасаде здания Гостиного двора, среди цветов, красуется причудливая скульптура.
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Петербуржцы разглядели в скульптуре немецкого физика, который "застыл" в известной гримасе с высунутым языком.
Ранее мы писали, что в "Севкабель Порту" появилась первая в мире скульптура-радиостанция.
Фото: ВКонтакте / Центральный район СПБ
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