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На фасаде здания Гостиного Двора петербуржцы заметили голову Эйнштейна
Сегодня, 16:27
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На фасаде здания Гостиного Двора петербуржцы заметили голову Эйнштейна

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Арт-объект выполнен из белого материала.

На фасаде здания Гостиного Двора петербуржцы заметили голову Альберта Эйнштейна. Жители Центрального района Петербурга поделились фотографиями памятника в социальных сетях. 

Вот так сюрприз! На фасаде здания Гостиного двора, среди цветов, красуется причудливая скульптура.

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Петербуржцы разглядели в скульптуре немецкого физика, который "застыл" в известной гримасе с высунутым языком. 

Ранее мы писали, что в "Севкабель Порту" появилась первая в мире скульптура-радиостанция.

Фото: ВКонтакте / Центральный район СПБ

Теги: альберт эйнштейн, гостиный двор, скульптура
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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