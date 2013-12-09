На фасаде здания Гостиного Двора петербуржцы заметили голову Эйнштейна

Арт-объект выполнен из белого материала.

На фасаде здания Гостиного Двора петербуржцы заметили голову Альберта Эйнштейна. Жители Центрального района Петербурга поделились фотографиями памятника в социальных сетях.

Вот так сюрприз! На фасаде здания Гостиного двора, среди цветов, красуется причудливая скульптура. автор поста

Петербуржцы разглядели в скульптуре немецкого физика, который "застыл" в известной гримасе с высунутым языком.

Ранее мы писали, что в "Севкабель Порту" появилась первая в мире скульптура-радиостанция.

Фото: ВКонтакте / Центральный район СПБ