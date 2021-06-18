В "Севкабель Порту" появилась первая в мире скульптура-радиостанция

При помощи ветра и технологий искусственного интеллекта она создает музыку для онлайн-радиостанции университета ЛЭТИ.

В "Севкабель Порту" в Петербурге установили необычную скульптуру, не имеющую аналогов в мире. Современная установка может создавать музыку. Об этом сообщили сотрудники пространства "ВКонтакте".

Скульптура-радиостанция работает при помощи ветра и технологий искусственного интеллекта. Она создает электронную музыку для онлайн-радиостанции университета ЛЭТИ. Звуки исходят из динамика, встроенного в постамент скульптуры.

Постамент обыгрывает ретрорадиоприемник, из которого, как волны, исходят 144 прута, призванные создавать мелодию при соприкосновении от дуновений ветра. Объяснили сотрудники Порта

Ранее мы писали, что скульптуру Венеры Коломенской отправили на реставрацию силами жителей.

Фото, видео: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port