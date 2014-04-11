Скульптуру Венеры Коломенской отправили на реставрацию силами жителей

Скульптура пришла в негодность, и ее хотели убрать.

Скульптуру Венеры Коломенской увезли на реставрацию 6-го июня. На работы скинулись местные жители после объявленного краудфандинга.

Венера стояла во дворе дома №5 в Дровяном переулке. За, предположительно, 70 лет своей жизни она десятки раз меняла свое обличие. Скульптура пришла в негодность: лицо и руки утрачены и восстановлены с помощью пластилина, краска облупилась.

Объект хотели снести, так как один из жителей города обратился с такой просьбой на портал "Наш Санкт-Петербург". Было решено привести ее в порядок и договориться с администрацией Адмиралтейского района о том, что после реставрации ее возьмут на баланс.



Реставратор и скульптор согласились работать бесплатно, но на монтаж, демонтаж, работу мастерской и расходные материалы нужны были средства. По всей видимости, их удалось собрать.





Видео: Telegram / Kolomna neighborhood / Петр Левин

Фото: Telegram / Kolomna neighborhood / Сергей Николаев