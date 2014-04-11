Скульптуру Венеры Коломенской отправили на реставрацию силами жителей

Скульптуру Венеры Коломенской увезли на реставрацию 6-го июня. На работы скинулись местные жители после объявленного краудфандинга.
Венера стояла во дворе дома №5 в Дровяном переулке. За, предположительно, 70 лет своей жизни она десятки раз меняла свое обличие. Скульптура пришла в негодность: лицо и руки утрачены и восстановлены с помощью пластилина, краска облупилась.
Объект хотели снести, так как один из жителей города обратился с такой просьбой на портал "Наш Санкт-Петербург". Было решено привести ее в порядок и договориться с администрацией Адмиралтейского района о том, что после реставрации ее возьмут на баланс.
Реставратор и скульптор согласились работать бесплатно, но на монтаж, демонтаж, работу мастерской и расходные материалы нужны были средства. По всей видимости, их удалось собрать.
Видео: Telegram / Kolomna neighborhood / Петр Левин
Фото: Telegram / Kolomna neighborhood / Сергей Николаев
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