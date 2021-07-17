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Видео: в Сестрорецке ночью горел двухэтажный дом

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Пламя охватило два этажа здания. Пострадавших нет.

В Курортном районе Петербурга ночью 17 июля произошел страшный пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Информация о возгорании на Большой Горской,4 поступила в диспетчерскую службы спасения в 2:15. Пожарные прибыли по адресу в 2:24. Огонь тушили более 5 часов. Пламя охватило два этажа дома. В результате пожара никто не пострадал.

Известно, что дом не является жилым и не эксплуатируется. Однако около горящего здания растут деревья. Местные жители переживают, что огонь перекинется на ели и начнется большой пожар. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что четыре гектара леса горят в Ленобласти на острове Никитинский. 

Фото: ВКонктакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: большая горская лица, курортный район пожары, мчс спасатели, пожар сестрорецк
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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