Видео: в Сестрорецке ночью горел двухэтажный дом

Пламя охватило два этажа здания. Пострадавших нет.

В Курортном районе Петербурга ночью 17 июля произошел страшный пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о возгорании на Большой Горской,4 поступила в диспетчерскую службы спасения в 2:15. Пожарные прибыли по адресу в 2:24. Огонь тушили более 5 часов. Пламя охватило два этажа дома. В результате пожара никто не пострадал.

Известно, что дом не является жилым и не эксплуатируется. Однако около горящего здания растут деревья. Местные жители переживают, что огонь перекинется на ели и начнется большой пожар.

Ранее на Piter.tv сообщили, что четыре гектара леса горят в Ленобласти на острове Никитинский.

Фото: ВКонктакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург