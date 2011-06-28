Четыре гектара леса горят в Ленобласти на острове Никитинский

Лесной пожар в Приозерском районе тушат 15 пожарных.

Новый пожар охватил четыре гектара леса на острове Никитинский в Приозерском районе Ленинградской области. Информация о нем начала появляться в социальных сетях около 20 часов вечера 16 июля. МЧС России по Ленобласти подтвердило данную информацию и сообщило, что к тушению привлечены 15 пожарных и 9 машин. По данным ведомства, площадь пожара примерно равна 3,8 гектарам.

Огонь поднимается высоко над лесом, а дым виден даже в близлежащих поселках: Надозерье и Мельниково. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Лесные пожары вв Ленобласти участились в связи с установившейся жаркой погодой и малочисленными дождями; в МЧС основной причиной возгораний в лесополосе называют человеческий фактор. В Ленинградской области введен режим пожароопасности, посещение леса полностью запрещено.

Фото: ВКонтакте/ЧП ДТП Приозерск, Сосново, Лосево