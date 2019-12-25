Во время столкновения двух иномарок на проспекте Славы водитель вылетел на газон

Один из автомобилей мчался на большой скорости, пытаясь обогнуть пробку на дороге.

В пятницу, 16 июля, во Фрунзенском районе произошло жесткое ДТП с участием двух легковушек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 20 часов вечера на пересечении проспекта Славы и Софийской улицы столкнулись Opel и Honda. Одна из машин на большой скорости вылетела на полосу встречного движения на красный сигнал светофора и ударила другую иномарку. От толчка автомобиль перевернулся, водитель вылетел на лужайку.

На место аварии спустя 8 минут приехали три кареты скорой помощи. Трех пострадавших госпитализировали. Во время ожидания медиков неравнодушные прохожие держали перевернутую машину на весу над зажатым человеком, чтобы его не придавило еще сильнее.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрёстке 1-го Муринского и Студенческой ГАЗель провалилась в промоину из-за прорыва трубы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург