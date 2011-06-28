  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На перекрёстке 1-го Муринского и Студенческой ГАЗель провалилась в промоину из-за прорыва трубы
Сегодня, 20:55
155
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

На перекрёстке 1-го Муринского и Студенческой ГАЗель провалилась в промоину из-за прорыва трубы

0 0

Автомобиль вытащили из ямы с помощью крана.

В Петербурге на перекрёстке 1-го Муринского проспекта и Студенческой улицы ГАЗель провалилась в промоину из-за прорыва трубы с холодной водой. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 16 июля.

Инцидент произошел около 18 часов. На место аварии тут же прибыли сотрудники ГИБДД, спасательной службы и "Водоканала". Водитель автомобиля не смог самостоятельно выбраться из ямы. Автомобиль вытащили из ямы с помощью крана. Сотрудники же "Водоканала" оградили конусами место разлива и приступили к устранению неполадок.

Ранее мы писали, что вестибюль станции "Московская" закрывали из-за прорыва трубы.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: 1 муринский проспект, прорыв трубы, студенческая улица
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии