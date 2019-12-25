Старинные флигели Воронцовского дворца власти Петербурга решили демонтировать

По данным документа, причиной сноса послужила "аварийность" флигелей. Эти объекты обладают историко-культурной ценностью и входят в сложившийся комплекс построек Воронцовского дворца. Но государством они не охраняются.

Стало известно, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга принял решение демонтировать флигели Воронцовского дворца на Садовой улице, 26, литеры Р, П, Н. Об этом сообщили на сайте КГИОП в опубликованном акте историко-культурной экспертизы в субботу, 17 июля.

По данным документа, причиной сноса послужила "аварийность" флигелей. Эти объекты обладают историко-культурной ценностью и входят в сложившийся комплекс построек Воронцовского дворца. Но государством они не охраняются. Цель демонтажа не указана экспертом в документе.

Активисты "Градозащитного Петербурга" и члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры направили в КГИОП несогласие со сносом флигелей, а также требование на доработку акта. Напомним, что Воронцовский дворец отдан Третьему кассационному суду общей юрисдикции.

Ранее Piter.tv информировал, что жители ЖК "Пять звезд" просят Смольный остановить демонтаж световых конструкций.

Фото: Википедия / Воронцовский Дворец